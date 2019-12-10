SMART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.551.547
|% 19,91
|DENCM
|8,63
|19.655.219
|% 15,07
|RYGYO
|3,99
|18.854.117
|% 14,00
|RYSAS
|3,00
|23.176.887
|% 12,78
|ARMDA
|14,50
|3.744.453
|% 12,58
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6208
|7,6591
|% 0,07
|Frank
|5,8644
|5,8997
|% 0,12
|Riyal
|1,5425
|1,5502
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|5,68
|Altın Gr.
|274
|274
|0,83
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|Yarım
|873
|895
|1,57
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,01
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|-0,37
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem