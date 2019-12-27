***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2019 tarihinde aldığı 2019/28 nolu karara istinaden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği olarak hazırlanan ekteki Bilgilendirme Politikası oy birliği ile kabul edilmiş olup, Şirketin www.smartiks.com.tr internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805631BIST