***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
27.12.2019 17:49
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ekte olup, Şirketin www.smartiks.com.tr internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805629
BIST
17:52113.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,46
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:525,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:526,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6539
En Düşük
6,5741
17:52289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,47
|118.802.637
|% 11,26
|
|SEKUR
|5,77
|32.542.563
|% 10,33
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,52
|85.393.202
|% -13,23
|
|SMART
|9,88
|197.093.493
|% -12,95
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.779.768
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|THYAO
|13,95
|508.758.681
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,19
|325.090.953
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,87
|126.104.155
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|292.967.225
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de