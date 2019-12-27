***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kar Dağıtım Politikası ekte olup, Şirketin www.smartiks.com.tr internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805629BIST