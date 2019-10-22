***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 22.10.2019 tarih ve 2019/22 numaralı toplantısında 1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Tevfik Başkaya'nın bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Sn. Neval Önen'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 2- Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Alper Utkan Şanda bugün itibariyle kendi isteği ile görevinden ayrılmış ve üyenin tüm yetkileri sona ermiş olup, kendisinin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. Maddesi uyarınca asgari üye sayısı koşulu sağlandığından yerine yeni üye atanmayarak, mevcut Yönetim Kurulunun ilk genel kurula kadar kalan üyelerle görevine devam etmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794290BIST