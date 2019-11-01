***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 20:49
***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.10.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda belirtilen yönetim kurulu kararı Alper Utkan Şanda'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni bir üye atanacak şekilde güncellenmiştir.
Kararın nihai hali aşağıda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:
Şirketimiz 22.10.2019 tarih ve 2019/22 numaralı toplantısında
1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Tevfik Başkaya'nın bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Sn. Neval Önen'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alper Utkan Şanda'nın bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, Sn. İbrahim Şendoğan'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796250
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