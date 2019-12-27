***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2019 tarihinde aldığı 2019/28 nolu karara istinaden Sermeye Piyasası Mevzuatı gereği olarak hazırlanan ekteki Bağış Yardım Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve Ücretlendirme Politikası oy birliği ile kabul edilmiş olup, Şirketin www.smartiks.com.tr internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805632BIST