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***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.11.2019 18:26
GÜNCEL HABERLER



***SMART*** SMARTİKS YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.01.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizm. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Hayır 34.01 B ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
SERKAN KARAHANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.06.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Hayır 5.71 A ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
VEDAT ÖMER AKARCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.10.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi VİA Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ltd.Şti.Yönetici Ortak Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Değil Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ŞENDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.10.2019 İcrada Görevli Değil Ar-Ge Merkezi Müdürü Tasfiye Halinde Biokent Ataşehir Gıda ve Organik Merket Ürünleri Tic. Ltd. Şti. Ortak Hayır Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799015


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