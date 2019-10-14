***SNGYO* *VAKBN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
14.10.2019 17:11
***SNGYO******VAKBN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
İlgili Şirketler AYES, SNGYO, VAKBN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ZEHRA DINÇ 77.558,580
SNGYO 2 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AHMET SEMIH YILDIRIM 92.092,000
SNGYO 3 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YUSUF KÜRSAD UZAL 1.226.116,000
VAKBN 4 TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. E AHMET SEMIH YILDIRIM 1,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793047
BIST
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