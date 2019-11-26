***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 10:42
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800420
BIST
13:57105.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -22,97
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:575,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:576,3388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:57269,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,05
|Açılış
|: 269,66
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.806.404
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|90.070.880
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.134.855
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.713.204
|% -5,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|EREGL
|7,86
|245.767.775
|% 1,95
|
|GARAN
|9,93
|245.692.465
|% 0,00
|
|ASELS
|18,74
|220.105.501
|% 0,11
|
|KRDMD
|2,42
|331.920.365
|% 0,83
|
|THYAO
|13,56
|1.173.410.234
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,46
|114.379.308
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,91
|127.057.783
|% 3,80
|
|PETKM
|3,63
|129.433.862
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3668
|7,4037
|% -0,24
|
|Frank
|5,7416
|5,7762
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5284
|1,5360
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,67
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,14
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,00
|