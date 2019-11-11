***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-840.361 -4.031.542Dönem Karı (Zararı)-2.038.928 165.348Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.038.928 165.348Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.609.256 -3.299.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.711 -2.865.687Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-168.528 -71.152Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -239.680Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 168.528Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-168.528 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.004.937 -166.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.561.914 -144.711Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.458Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-443.023 -63.934Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 49.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.060.092 72.164Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-949.492 -21.346Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri47.616 78.067Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-158.216 15.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -137.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler590.590 -65.621Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -64.881Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -721.887Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 726.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.375.076 -897.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.500.557 -1.597.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.521.918 -2.262.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.978.639 664.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.100.000 -8.213İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -8.213Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-793.281 57.691Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-857.404 251.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.206.538 -197.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.000 19.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.223.538 -217.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)125.995 357.861Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.340 1.390.312İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)108.340 1.390.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)604.873 -1.001.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.466 -150.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.466 -150.049Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.273.108 -4.031.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)432.747 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI46.750 3.544.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.750 3.510.579Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.750 2.988.019Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 522.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 33.702Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 7.049Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 26.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI533.475 -809.830Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 703.500Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 703.500Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 50.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.937.366 10.339.587Kredilerden Nakit Girişleri5.937.366 10.339.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.403.891 -11.925.097Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.403.891 -11.925.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 22.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.136 -1.297.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-260.136 -1.297.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ578.340 1.875.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ318.204 578.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701Transferler-3.386.470 3.386.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.955 -487.643 -513.598 -513.598Sermaye Arttırımı1.050.000 -1.050.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-703.500 703.500Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları753.500 753.500 753.500Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -108.106 264.763 -9.412.864 -487.643 4.352.603 4.352.603Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Transferler165.348 -165.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-880.471Dönem Karı (Zararı)-2.088.928 -2.919.399 -2.919.399Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -992.260 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.038.928 2.169.439 2.169.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 318.204 578.340Ticari Alacaklar6 5.402.484 12.213.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 2.521.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.402.484 9.691.839Diğer Alacaklar7 1.128.163 10.700İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.163 10.700Stoklar9 4.149.815 2.574.815Peşin Ödenmiş Giderler10 1.161.221 82.156İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.941 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.115.280 82.156Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 55.933 51.678Diğer Dönen Varlıklar13 1.119.828 266.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.119.828 266.444ARA TOPLAM13.335.648 15.777.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.335.648 15.777.890DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 7.279 16.369İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.279 16.369Maddi Duran Varlıklar11 939.202 74.182Mobilya ve Demirbaşlar765.178 28.666Özel Maliyetler174.024 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 45.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.798.125 0Şerefiye1.546.338 0Bilgisayar Yazılımları251.787 0Peşin Ödenmiş Giderler10 0 251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 251Ertelenmiş Vergi Varlığı3.036.463 3.067.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.781.069 3.158.390TOPLAM VARLIKLAR19.116.717 18.936.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.816.199 2.098.521İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.816.199 2.098.521Banka Kredileri2.816.199 2.098.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.564.870 3.336.325İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.564.870 3.336.325Banka Kredileri3.564.870 3.336.325Ticari Borçlar6 4.637.091 3.608.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.723 19.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.600.368 3.589.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.013.867 652.146Diğer Borçlar7 22.892 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.892 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.102.429 496.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.102.429 496.918Kısa Vadeli Karşılıklar122.157 243.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 31.357 152.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.330.397 1.495.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.330.397 1.495.612ARA TOPLAM16.609.902 11.931.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.609.902 11.931.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 240.035 1.602.275İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar240.035 1.602.275Banka Kredileri240.035 1.602.275Uzun Vadeli Karşılıklar17 97.341 313.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar97.341 313.334TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER337.376 1.915.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.947.278 13.847.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.169.439 5.088.838Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)-29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -992.260 -111.789Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-992.260 -111.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-992.260 -111.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.423.731 -10.589.079Net Dönem Karı veya Zararı-2.038.928 165.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.169.439 5.088.838TOPLAM KAYNAKLAR19.116.717 18.936.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.291.557 16.328.326 764.016 4.868.296Satışların Maliyeti19 -6.107.512 -12.126.952 -504.158 -3.614.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742BRÜT KAR (ZARAR)1.184.045 4.201.374 259.858 1.253.742Genel Yönetim Giderleri20 -1.168.075 -3.165.062 -303.364 -1.029.730Pazarlama Giderleri20 -353.209 -1.546.874 -25.156 -489.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 545.195 2.739.927 -342.413 1.532.525Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -179.132 -1.887.490 1.548 -1.210.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.824 341.875 -409.527 56.638Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 96.972 34.988 96.972 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)125.796 376.863 -312.555 56.638Finansman Gelirleri23 -1.654.889 -1.280.895 -1.219.913 -481.635Finansman Giderleri23 80.755 86.604 80.434 68.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.448.338 -817.428 -1.452.034 -356.790Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-590.590 329.785 -84.534 255.087Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -590.590 329.785 -84.534 255.087SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703DÖNEM KARI (ZARARI)-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.038.928 -487.643 -1.536.568 -101.703Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -939.916 -25.955 -61.996 -15.285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.219.784 -33.276 -91.612 -19.597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler279.868 7.321 29.616 4.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi279.868 7.321 29.616 4.312Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-939.916 -25.955 -61.996 -15.285TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.978.844 -513.598 -1.598.564 -116.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798315BIST