***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil İşlemleri Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 10.10.2019Genel Kurul Tarihi 16.10.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.10.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı/Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,7 - Görevden ayrılan Yönetim Kurulu asil ve bağımsız üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların pay sahiplerinin onayına sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,9 - Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı İlan.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Güncel).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Şirketin 2018 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.2- Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.3- Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.4-2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750.-TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.5- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Bağımsız Üye Zafer Kaymakcı, Bağımsız Üye Murat Esen, Üye Nazan Kaya, Üye Suzan Baykal'ın atanması oy birliği ile kabul edildi.6- 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi için Note Offıce Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş. 'nin seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.7- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.8- 2019 yılı için Bağış ve Yardım sınırı olarak son yıllık bilançoda yer aktif toplamının %05 (Bindebeş) oranı oy birliği ile kabul edildi.9- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.11.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 16.10.2019.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi 16.10.2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2019 tarihinde yapılmış olup, Genel Kurul tutanakları 04.11.2019 tescil ve 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799261BIST