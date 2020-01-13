***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.11.2019 tarihli 2019/37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şeklide tadiline ve tadil metninin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.57 sayılı yazısıyla esas sözleşme tadil metni onaylanmıştır. İlgili Bakanlık izni ve diğer resmi süreçler gerçekleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Onaylı tadil metni ektedir.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812196BIST