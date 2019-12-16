***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararında Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatının Düzeltmesi Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 13.12.2019 tarih ve 2019-38 sayılı Yönetim Kurulu kararının 3. maddesinde yer alan rüçhan hakkı kullanım fiyatı sehven 0,8064 TL olarak belirlenmiştir. 16.12.2019 tarih ve 2019-39 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1.- TL olarak düzeltilerek karar tekrar alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000Mevcut Sermaye (TL) 7.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 17.750.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000 604.838,710 80,64516 1,00 B Grubu B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 HamilineB Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 5.645.161,290 80,64516 1,00 B Grubu B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.750.000 6.250.000,000 80,64516Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar olması halinde söz konusu payların birincil piyasa ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Para Birimi TRYBedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 3.750.000 53,57142 B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.750.000 3.750.000,000 48,38709Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent ÇOBANOĞLUEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 16.12.2019 tarihli 2019-39 sayılı toplantısında13.12.2019 tarih ve 2019-38 sayılı Yönetim Kararının 3. maddesinde yer alan rüçhan hakkı kullanım fiyatı aşağıdaki şekilde revize edilerek karar tekrar alınmıştır.1) Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla, Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.750.000.-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 27.500.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindea) Ortaklarımızın yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanarak 3.750.000.-TL Tahsisli Sermaye Artırımı yapılmasına ve bu suretle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ihraç edilecek adette sermaye paylarının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınmak üzere tahsis edilmesine,b) Diğer taraftan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ilaveten %80,64 oranında 6.250.000.- TL bedelli artırılmasına, bu suretle ihraç edilecek paylarda ortaklarımızın rüçhan haklarını kullanmalarına,2) 3.750.000.- TL toplam tutarda tahsisli ihraç edilecek payların tamamının ve ilaveten arttırılan 6.250.000.-TL sermayeyi temsil eden payların,tamamının esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine uygun olarak B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına ve A grubu imtiyazlı pay ihraç edilmemesine,3) 6.250.000.- TL bedelli sermaye artırımı nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1.-Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1.- TL fiyattan kullandırılmasına,4) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,5) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların B Grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,6) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların birincil piyasa ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803602BIST