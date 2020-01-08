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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 15.340.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000 604.838,710 80,64516 1,00 B Grubu B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 Hamiline
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 5.645.161,290 80,64516 1,00 B Grubu B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.750.000 6.250.000,000 80,64516

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar olması halinde söz konusu payların birincil piyasa ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Para Birimi TRY

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 1.340.000 19,14285 B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.750.000 1.340.000,000 17,29032

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent ÇOBANOĞLU

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.340.000 TL tahsisli ve 6.250.000 nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 7.750.000 TL'den 15.340.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 02.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden hazırlanan başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilciliğine 08.01.2020 tarihinde teslim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809602


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