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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.01.2020 19:34
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusunda, Tahsisli Sermaye Artırımına Öncelik Verilmesi Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Eş zamanlı başvurusu yapılan Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımı başvurusunda Tahsisli Sermaye Artırımına öncelik verilmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.050.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.000.000 1.300.000 18,57142 B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.750.000 1.300.000,000 16,77419

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Bülent ÇOBANOĞLU

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.01.2020 tarih ve 2020/7 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
1) 02.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na eş zamanlı başvurusu yapılan tahsisli ve bedelli sermaye artırım izin taleplerimizden, tahsisli sermaye artırım talebine öncelik verilerek, tahsisli sermaye artırmının onaylanmasını takiben bedelli sermaye artırım sürecinin başlatılmasının öngörülmesi nedeniyle 02.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptaline,
2) Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla, Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.750.000.-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 27.500.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
Ortaklarımızın yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanarak 1.300.000 TL nominal tutarlı Tahsisli Sermaye Artırımı yapılmasına ve bu suretle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ihraç edilecek adette sermaye paylarının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınmak üzere tahsis edilmesine,
3) Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %16,7742'sine karşılık gelen 1.300.000 TL nominal tutarda sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına,
4) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814052


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