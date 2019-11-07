***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.11.2019 18:36
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BÜLENT ÇOBANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
SEMİH ERK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.06.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.-Ortak, A.Veli Menger Holding-YK Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KENAN MÜLAYİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 05.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
SUZAN BAYKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.10.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.03.2019 İcrada Görevli Değil Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Başkanı
SEDA SÜRGİT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 05.11.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Komite ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797336
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3409
|7,3777
|% -0,39
|
|Frank
|5,7375
|5,7721
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5271
|1,5348
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-27,32
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,11
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|B. Petrol
|62,56
|62,56
|0,82
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