***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.11.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Komitelerin Çalışma Esasları gereği Kurumsal faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.KOMİTELER:Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)Başkan Murat ESEN Bağımsız ÜyeÜye Seda SÜRGİT Bağımsız ÜyeÜye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Seda SÜRGİT Bağımsız ÜyeÜye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.Denetimden Sorumlu KomiteBaşkan Murat ESEN Bağımsız ÜyeÜye Seda SÜRGİT Bağımsız ÜyeKamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797334BIST