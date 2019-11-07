***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.11.2019 18:32
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2019 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Komitelerin Çalışma Esasları gereği Kurumsal faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
KOMİTELER:
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi dahil)
Başkan Murat ESEN Bağımsız Üye
Üye Seda SÜRGİT Bağımsız Üye
Üye Nazan KAYA Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Seda SÜRGİT Bağımsız Üye
Üye Semih ERK Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Murat ESEN Bağımsız Üye
Üye Seda SÜRGİT Bağımsız Üye
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797334
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
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|Önceki Kapanış
|: 275,66
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276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3393
|7,3761
|% -0,41
|
|Frank
|5,7374
|5,7720
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-27,33
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,39
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|0,79
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