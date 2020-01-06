***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2020 11:12
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807684
BIST
11:36111.981
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -1.703,41
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.981
11:365,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:366,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6779
En Düşük
6,6574
11:36302,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 4,75
|Açılış
|: 302,32
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|92,70
|87.136.922
|% 9,19
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|TIRE
|4,72
|61.070.045
|% 6,07
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|VKING
|2,17
|1.758.213
|% -8,05
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|IHLGM
|1,04
|40.839.881
|% -7,14
|
|ASELS
|22,12
|510.013.764
|% 1,56
|
|THYAO
|13,88
|472.842.872
|% -2,66
|
|IPEKE
|9,34
|208.461.358
|% 5,06
|
|PETKM
|3,68
|189.689.367
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,89
|169.542.725
|% 3,03
|
|ALBRK
|1,54
|120.845.127
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|115.782.160
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|138.852.532
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|189.689.367
|% -2,90
|
|IHLGM
|1,04
|40.839.881
|% -7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7935
|7,8326
|% 0,08
|
|Frank
|6,1290
|6,1659
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|26,20
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,63
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,43
|