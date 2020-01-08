***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 11:04
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808827
BIST
12:09112.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -259,27
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.351
En Düşük
110.746
12:095,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:096,6485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:09303,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,63
|Açılış
|: 303,51
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,77
|146.960.265
|% 14,71
|
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,91
|53.528.008
|% 11,30
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,62
|4.357.404
|% 8,51
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|PAGYO
|6,42
|27.872.926
|% -11,20
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|ASELS
|22,34
|425.553.132
|% -0,27
|
|HALKB
|6,10
|282.733.655
|% 0,99
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|GARAN
|10,85
|242.366.768
|% 2,07
|
|ALBRK
|1,59
|168.206.314
|% -0,63
|
|PETKM
|3,68
|280.062.856
|% -0,54
|
|THYAO
|13,44
|969.530.815
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,59
|150.519.055
|% -1,15
|
|IHLAS
|0,78
|41.841.192
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8342
|7,8735
|% 0,28
|
|Frank
|6,1263
|6,1633
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5870
|1,5950
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,46
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|17,17
|
|Yarım
|969
|994
|8,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|