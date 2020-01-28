***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2020 10:23
***SNPAM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNPAM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814693
BIST
11:06120.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -27,92
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:065,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:066,5427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:06301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,05
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.545.630
|% 14,91
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|GRNYO
|1,70
|33.517.989
|% 12,58
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|41,98
|12.463.450
|% -8,14
|
|ALCTL
|16,00
|6.182.998
|% -5,88
|
|THYAO
|14,26
|391.784.368
|% 1,13
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|CEMAS
|1,28
|48.364.536
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,66
|60.561.198
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,34
|
|Frank
|6,0909
|6,1276
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|-5,36
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,54
|58,54
|-0,04
|