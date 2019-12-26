***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar58.500.000 TL sermayesinde % 40,05 oranında iştirakimiz bulunan SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. , grup şirketimiz SÖNMEZ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'i tüm aktif,pasif, alacak ,hak, borç, kefalet , taahhütleri ile birlikte kül halinde devir almak suretiyle birleşmiştir.Birleşme genel kurulu 24.12.2019 tarihinde yapılmıştır.Birleşme sonucu münfesih şirketten devralacağı, toplam 2.785.417,74 TL lik özvarlıklar nedeniyle, SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş nin sermayesi 58.500.000 TL. den 61.285.417,74 TL ye artırılmıştır. Birleşme sonrası iştirak payımız % 38,23 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805255BIST