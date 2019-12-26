***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 08:51
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
58.500.000 TL sermayesinde % 40,05 oranında iştirakimiz bulunan SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş. , grup şirketimiz SÖNMEZ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'i tüm aktif,pasif, alacak ,hak, borç, kefalet , taahhütleri ile birlikte kül halinde devir almak suretiyle birleşmiştir.
Birleşme genel kurulu 24.12.2019 tarihinde yapılmıştır.
Birleşme sonucu münfesih şirketten devralacağı, toplam 2.785.417,74 TL lik özvarlıklar nedeniyle, SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SANAYİ A.Ş nin sermayesi 58.500.000 TL. den 61.285.417,74 TL ye artırılmıştır. Birleşme sonrası iştirak payımız % 38,23 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805255
BIST
11:25114.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 819,42
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.228
En Düşük
113.514
11:255,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,9330
11:256,5942
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5730
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5743
11:25287,17
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 287,17
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|Önceki Kapanış
|: 286,53
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287,51
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|11,00
|78.542.912
|% 16,28
|
|QNBFB
|43,24
|13.121.223
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.147.526
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|6.080
|% 14,93
|
|BALAT
|0,94
|78.815
|% 9,30
|
|GLBMD
|1,95
|166.657
|% -8,45
|
|OSMEN
|3,75
|865
|% -6,02
|
|MTRYO
|7,00
|106.197
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|41.488.010
|% -4,44
|
|GRNYO
|1,08
|6.137.552
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,78
|374.766.907
|% 7,69
|
|ASELS
|19,91
|253.790.144
|% 1,07
|
|SISE
|5,38
|181.774.711
|% 0,19
|
|THYAO
|14,04
|160.220.048
|% 0,50
|
|ICBCT
|5,52
|103.236.988
|% 2,79
|
|ISFIN
|3,78
|374.766.907
|% 7,69
|
|IHLAS
|0,86
|41.488.010
|% -4,44
|
|TSKB
|1,16
|45.386.337
|% 1,75
|
|ALBRK
|1,46
|50.082.638
|% -0,68
|
|SISE
|5,38
|181.774.711
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6875
|7,7261
|% 0,22
|
|Frank
|6,0349
|6,0713
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.505
|5,05
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,64
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
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|B. Petrol
|67,33
|67,33
|0,13
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