***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş.'nden , işçi sendikası T.Çimse-İş'in 10 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya konulmak üzere Grev Kararını Tebliği ettiği , bilgisi alınmıştır.Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807731BIST