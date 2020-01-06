***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2020 13:47
***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş.'nden , işçi sendikası T.Çimse-İş'in 10 Ocak 2020 tarihinde uygulamaya konulmak üzere Grev Kararını Tebliği ettiği , bilgisi alınmıştır.
Süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807731
BIST
15:30111.768
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.915,90
|Açılış
|: 112.532
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|Önceki Kapanış
|: 113.684
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112.973
En Düşük
111.595
15:305,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 5,9780
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|Önceki Kapanış
|: 5,9790
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En Düşük
5,9624
15:306,6939
En Yüksek
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|: 0,35%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 302,94
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|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|10.227.750
|% 14,61
|
|SNPAM
|5,77
|9.301.444
|% 13,36
|
|ALGYO
|93,05
|135.166.831
|% 9,60
|
|BALAT
|1,63
|924.694
|% 9,40
|
|SONME
|5,24
|19.124.255
|% 7,60
|
|ISBTR
|28.129,90
|294.349
|% -12,78
|
|CRDFA
|2,70
|212.436
|% -11,18
|
|YONGA
|8,15
|65.413
|% -9,44
|
|VKING
|2,15
|4.602.569
|% -8,90
|
|EMNIS
|1,54
|9.109
|% -8,88
|
|THYAO
|13,76
|1.103.448.707
|% -3,51
|
|ASELS
|22,06
|812.007.252
|% 1,29
|
|IPEKE
|9,27
|420.530.382
|% 4,27
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|KOZAA
|10,86
|321.919.629
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|297.200.229
|% 2,27
|
|ALBRK
|1,53
|185.328.123
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,63
|296.232.952
|% -2,23
|
|PETKM
|3,68
|332.953.429
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,81
|71.233.522
|% -5,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8323
|7,8716
|% 0,58
|
|Frank
|6,1388
|6,1757
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|28,27
|
|Altın Gr.
|303
|303
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|32,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|32,16
|
|Yarım
|967
|992
|15,56
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,07
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|0,75
|