***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCELAL SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 30.12.1981 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Sönmez Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 25.13 25,13 Bağımsız Üye Değil - -Kemal Erdoğan Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 31.05.2016 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiŞERİF SÖZBİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 13.06.2017 İcrada Görevli Yönetici Yönetici Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - -ALTAY ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.01.2019 İcrada Görevli Değil Yoktur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHALUK KAYMAKÇI 30.12.2019 İcrada Görevli Değil yoktur. Kamil Koç Otobüsleri Aş. Yöneticisi Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSönmez ASF İplik, Dokuma ve Boya Sanayii A.Ş. Tekstil İmalatı ve Ticareti 61.285.417,74 23.430.161,08 TRY 38,231 Ortak-İştirakSönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. Çimento ve Klinker Üretimi 450.000.000,00 67.500.000,00 TRY 15,00 İştirakSontrade Dış Ticaret A.Ş. Çimento ve Klinker Alım Satım İhr.İth. işlemleri 9.000.000,00 1.350.000,00 TRY 15,00 İştirakSÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. POLYESTER, POLYEMİT, AKRİLİK İPLİK ÜRETİMİ VE TİCARETİ 56.065.000,00 4.163.660,53 TRY 7,43 Ortak-İştirakSönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. Alım Satım Merkezleri Açmak ve İşletmek Mukavelesinde Yazılı Diğer İşler 20.000.000,00 1.500.000,00 TRY 7,50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805846BIST