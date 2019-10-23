***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SOKM]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem görmekte olan SOKM payına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde, işlem hacminin düşük seyretmesi ve yatırımcı ilgisinin azlığı sebepleriyle, yeni vade ayları işleme açılmayacaktır.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794395BIST