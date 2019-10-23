***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.10.2019 17:29
***SOKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SOKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem görmekte olan SOKM payına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde, işlem hacminin düşük seyretmesi ve yatırımcı ilgisinin azlığı sebepleriyle, yeni vade ayları işleme açılmayacaktır.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794395
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0775
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0848
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -3,03
|Açılış
|: 274,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3605
|7,3974
|% -1,29
|
|Frank
|5,7579
|5,7926
|% -1,53
|
|Riyal
|1,5228
|1,5304
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|4,90
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|1,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 7, 374.00 milyon TL de
-
17:59VAKKO
Yüzde 6.07 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 642 adet işlem
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.13 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 836, 596 adet işlem
-
17:56CRDFA
Yüzde 6.95 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 406 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, TOASO