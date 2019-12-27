***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2019 17:34
***SOKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SOKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tolga Genç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805619
BIST
17:52113.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 21,46
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:525,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:526,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6539
En Düşük
6,5741
17:52289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,61
|116.265.477
|% 17,57
|
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TIRE
|4,16
|134.566.172
|% 12,13
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,50
|85.284.392
|% -13,27
|
|SMART
|9,85
|196.499.220
|% -13,22
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,28
|65.562.066
|% -6,31
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|THYAO
|13,94
|505.573.209
|% -0,14
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|323.517.077
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,54
|1.069.384.379
|% 6,94
|
|ISGYO
|1,53
|441.268.944
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,00
|779.928.663
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,88
|124.203.895
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.726.030
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7850
|7,8241
|% 1,22
|
|Frank
|6,0835
|6,1202
|% 1,05
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de