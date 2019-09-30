***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.09.2019Genel Kurul Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.10.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,4 - Dilek ve temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Invitation to Extraordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan MetniEK: 5 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Extraordinary General Assembly Momerandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789302BIST