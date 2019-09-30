***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2019 19:01
***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.09.2019
Genel Kurul Tarihi 31.10.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.10.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Invitation to Extraordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni
EK: 5 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Extraordinary General Assembly Momerandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'de Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789302
BIST