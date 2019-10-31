SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3790
|7,4160
|% 0,67
|Frank
|5,7723
|5,8071
|% 0,61
|Riyal
|1,5214
|1,5290
|% 0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,95
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|Yarım
|886
|909
|8,91
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|B. Petrol
|59,49
|59,49
|-0,75
Seans Raporu
- 17:59ULAS Yüzde -5.36 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 829 adet işlem
- 17:56KNFRT Yüzde -12.43 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 492 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -92, 45 kaybederek (% -0.08 ) 121, 632
- 17:55XU100 Endeks 98, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 4, 967.00 milyon TL de
- 17:55MRSHL Yüzde -3.29 oranında düşüşle 29.94 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 500 adet işlem