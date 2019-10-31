***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCENGİZ SOLAKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 18.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 18.07.2018 İcrada Görevli Değil Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0.04 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil - Hayır -FATMA PINAR ILGAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.04.2019 İcrada Görevli Değil - Argüden Yönetişim Akademisi ? Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (OSGD) , Yönetim Kurulunda Kadın Derneği? İşbirlikleri Komitesi Üyesi, TÜSİAD - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, WEP?S (Women Empowerment Principles ? Un Women) Çalışma Grubu Üyesi - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789302 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi- BaşkanAYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.10.2019 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789302 Değerlendirildi Hayır -AHMET BAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.07.2018 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694848 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795876BIST