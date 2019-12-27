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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2019 09:14
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60
Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05
Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53
Diğer 3122898 TRY 6,01

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Deks Yatırım A.Ş. Almanya da Kurulu OSWE Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek 13050000 13050000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805451


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 12.929.622 % 14,99  
TIRE 4,17 103.838.414 % 12,40  
HDFGS 2,46 59.901.758 % 10,81  
ISGYO 1,49 152.397.949 % 9,56  
MMCAS 1,18 36.660 % 9,26  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7499 7,7888 % 0,76  
Frank 6,0674 6,1039 % 0,78  
Riyal 1,5807 1,5887 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -0,56  
Altın Gr. 289 289 0,92  
Cumhuriyet 1.908 1.937 4,00  
Tam 1.904 1.952 6,99  
Yarım 920 944 3,38  
Çeyrek 462 472 1,69  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 -0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 68,12 68,12 0,21  
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