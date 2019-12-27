***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2019 09:14
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60
Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05
Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53
Diğer 3122898 TRY 6,01
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Deks Yatırım A.Ş. Almanya da Kurulu OSWE Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek 13050000 13050000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805451
BIST
13:47113.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 255,41
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:475,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0233
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9554
En Düşük
5,9292
13:476,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6424
En Düşük
6,5741
13:47289,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,78
|Açılış
|: 289,10
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|12.929.622
|% 14,99
|
|TIRE
|4,17
|103.838.414
|% 12,40
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,40
|58.599.936
|% -8,88
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|FMIZP
|49,60
|19.696.608
|% -7,46
|
|THYAO
|14,00
|267.167.856
|% 0,29
|
|KOZAA
|10,32
|188.448.921
|% 0,68
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|ISGYO
|1,49
|152.397.949
|% 9,56
|
|PETKM
|3,71
|107.342.529
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,10
|45.078.464
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|70.675.024
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,46
|59.901.758
|% 10,81
|
|BERA
|4,05
|81.537.302
|% 6,58
|
|SMART
|10,45
|158.474.477
|% -7,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7499
|7,7888
|% 0,76
|
|Frank
|6,0674
|6,1039
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-0,56
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|