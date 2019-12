***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Avni Çelik 28051259 TRY 53,94Ayşe Sibel Çelik 7800000 TRY 15,00Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05Fatma Zerrin Kıvanç 276491 TRY 0,53Diğer 3122898 TRY 6,01Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDeks Yatırım A.Ş. Almanya da Kurulu OSWE Real Estate GMBH firmasına iştirak etmek 13050000 13050000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805451BIST