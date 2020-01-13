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***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER



***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 8076491 TRY 15,53
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60
Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05
Diğer 3122898 TRY 6,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812145


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.070.601 % 20,00  
HUBVC 25,24 106.530.064 % 19,96  
RYGYO 6,31 114.896.700 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.969.935 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.620.528 % 19,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6062 7,6443 % -0,58  
Frank 6,0220 6,0583 % 0,09  
Riyal 1,5607 1,5685 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.551 -9,92  
Altın Gr. 292 293 -2,33  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,13  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 64,53 64,53 -0,45  
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