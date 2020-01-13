***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2020 17:17
***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Avni Çelik 28051259 TRY 53,94
Ayşe Sibel Çelik 8076491 TRY 15,53
Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62
Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50
Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75
Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60
Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05
Diğer 3122898 TRY 6,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812145
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,26
|Açılış
|: 292,61
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.530.064
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.896.700
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.620.528
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.908.919
|% -5,66
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.343.127
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.293.304
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|HALKB
|6,61
|684.132.543
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ASELS
|22,90
|523.966.928
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|481.227.991
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,73
|323.266.553
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6443
|% -0,58
|
|Frank
|6,0220
|6,0583
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5607
|1,5685
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
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