***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Avni Çelik 28051259 TRY 53,94Ayşe Sibel Çelik 8076491 TRY 15,53Ahmet Çelik 4481712 TRY 8,62Arı Finansal Kiralama A.Ş. 3900000 TRY 7,50Şenay Çelik 1950000 TRY 3,75Ömer Faruk Çelik 1873210 TRY 3,60Fatih Kıvanç 544430 TRY 1,05Diğer 3122898 TRY 6,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812145BIST