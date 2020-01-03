***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.01.2020 09:11
***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
STRATEJİ HOLDİN A.Ş 2160000 TRY 72
CİMEN AKA 480000 TRY 16
DEVRİM AKA 300000 TRY 10
OSMAN NECDET TÜRKAY 300 TRY 0,01
UFUK SİNAN DİNCER 300 TRY 0,01
YAŞAR SARIKAYA 300 TRY 0,01
HAKAN SAVAŞ 300 TRY 0,01
FOKUS YATIRIM HOLDİNG A.Ş 58800 TRY 1,96
TOPLAM 3000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807230
BIST
14:04113.505
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.427,22
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:045,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0201
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:046,6538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:04297,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 4,81
|Açılış
|: 297,44
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,84
|45.345.663
|% 15,66
|
|ARENA
|9,33
|23.750.206
|% 12,68
|
|MEPET
|2,25
|24.646.072
|% 11,94
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|VKING
|2,34
|8.649.546
|% 8,84
|
|ERSU
|1,83
|10.340.442
|% -11,17
|
|SILVR
|1,95
|8.834.711
|% -10,55
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,18
|1.282.996.423
|% -4,45
|
|ASELS
|21,18
|643.158.289
|% -1,94
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,79
|426.053.102
|% 0,69
|
|HALKB
|5,98
|380.716.024
|% -2,45
|
|ALBRK
|1,54
|274.387.803
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|233.966.170
|% -4,00
|
|PETKM
|3,79
|492.190.402
|% -3,07
|
|KRDMD
|2,63
|341.753.038
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,12
|137.000.014
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7890
|7,8281
|% -0,17
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5883
|1,5963
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|20,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|4,93
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|2,84
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:18OZBAL
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 557 adet işlem
-
14:17BRKO
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 0.29 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 942 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
-
14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ERSU, SILVR
-
14:16XU100
Endeks 113, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 8, 338.00 milyon TL de