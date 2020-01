***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)OĞUZ TEZMEN 17189450 TRY 45,84EMRE TEZMEN 15653424 TRY 41,74GÜL AYŞE ÇOLAK 4657126 TRY 12,42TOPLAM 37500000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK. - -EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ-GENEL MÜDÜR - -GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ-GENEL MÜDÜR YRD. - -MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR YRD.Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ-GENEL MÜDÜRGÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ-GENEL MÜDÜR YRD.MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR YRD.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813789BIST