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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.01.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.500.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OĞUZ TEZMEN 17189450 TRY 45,84
EMRE TEZMEN 15653424 TRY 41,74
GÜL AYŞE ÇOLAK 4657126 TRY 12,42
TOPLAM 37500000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK. - -
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ-GENEL MÜDÜR - -
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ-GENEL MÜDÜR YRD. - -
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR YRD.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ-GENEL MÜDÜR
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ-GENEL MÜDÜR YRD.
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL MÜDÜR YRD.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813789


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 94,95 19.842.746 % 19,96  
BERA 4,71 140.339.106 % 19,85  
TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
EGSER 4,60 81.107.754 % 16,46  
TKNSA 7,80 288.851.617 % 16,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7108 7,7495 % 0,45  
Frank 6,0971 6,1339 % 0,11  
Riyal 1,5757 1,5836 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 -6,71  
Altın Gr. 297 297 -1,00  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,22  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,04  
B. Petrol 64,68 64,68 -0,52  
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