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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.10.2019 15:27
GÜNCEL HABERLER

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 18.572.500,00 TRY 24,76
MEHMET TACİR 17.062.500,00 TRY 22,75
HAMDİ TACİR 17.812.500,00 TRY 23,75
ALAETTİN TACİR 16.302.500,00 TRY 21,74
AHMET TACİR 750.000,00 TRY 1,00
HALİT TACİR 750.000,00 TRY 1,00
İSMET YAZICI 750.000,00 TRY 1,00
MURAT TACİR 750.000,00 TRY 1,00
ATİLLA TACİR 750.000,00 TRY 1,00
SERKAN TACİR 750.000,00 TRY 1,00
MUSTAFA TACİR 750.000,00 TRY 1,00
TOPLAM 75.000.000,00 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. VE MURAHHAS ÜYE 1 Bağımsız Üye Değil
ALAETTİN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI 21.74 Bağımsız Üye Değil
AHMET TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 Bağımsız Üye Değil
SUAVİ REŞİT BUĞRA BABAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli GENEL MÜDÜR (Devam Ediyor)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794517


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Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,20  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,06  
B. Petrol 61,37 61,37 0,20  
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