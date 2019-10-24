***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 18.572.500,00 TRY 24,76MEHMET TACİR 17.062.500,00 TRY 22,75HAMDİ TACİR 17.812.500,00 TRY 23,75ALAETTİN TACİR 16.302.500,00 TRY 21,74AHMET TACİR 750.000,00 TRY 1,00HALİT TACİR 750.000,00 TRY 1,00İSMET YAZICI 750.000,00 TRY 1,00MURAT TACİR 750.000,00 TRY 1,00ATİLLA TACİR 750.000,00 TRY 1,00SERKAN TACİR 750.000,00 TRY 1,00MUSTAFA TACİR 750.000,00 TRY 1,00TOPLAM 75.000.000,00 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. VE MURAHHAS ÜYE 1 Bağımsız Üye DeğilALAETTİN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI 21.74 Bağımsız Üye DeğilAHMET TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1 Bağımsız Üye DeğilSUAVİ REŞİT BUĞRA BABAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli GENEL MÜDÜR (Devam Ediyor)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794517BIST