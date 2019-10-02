***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
02.10.2019 18:52
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2019 / 01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerin sonlandırılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş konundaki tüm üretim ve satış faaliyetleri sonlandırılmıştır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket uzun vadeli iş planları çerçevesinde toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılması ve faaliyet gösterilen salça ve konserve ürünleri iş kolu ile süt ve süt ürünleri iş koluna odaklanılması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
02.08.2019
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Üretim faaliyetleri 02.09.2019 tarihinde, satış faaliyetleri ise 02.10.2019 tarihinde marka devri ile birlikte sonlandırılmıştır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Makarnacılık ve unlu mamüller işkolu Şirket'in üretim yaptığı üç ana işkolu içinde en düşük paya sahip olup, üretim faaliyetleri diğer işkollarında devam edecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
2018 yılı şirket net satışları dikkate alındığında makarna ve unlu mamuller iş kolu, şirket toplam net satışların %5,4'ünü oluşturmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
81
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yaklaşık 8,1 Milyon TL
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirket faal durumda olan karlılığı daha yüksek salça ve konserve ürünleri iş kolu ile süt ve süt ürünleri iş kolunda faaliyetine devam edeceğinden, Şirket'in sürekliliği etkilenmeyecektir.
Açıklamalar
02.08.2019 ve 01.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmesini takiben devir işlemleri tamamlanarak makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789707
BIST