***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2019 / 01.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMakarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerin sonlandırılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş konundaki tüm üretim ve satış faaliyetleri sonlandırılmıştır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniŞirket uzun vadeli iş planları çerçevesinde toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılması ve faaliyet gösterilen salça ve konserve ürünleri iş kolu ile süt ve süt ürünleri iş koluna odaklanılması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi02.08.2019Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiÜretim faaliyetleri 02.09.2019 tarihinde, satış faaliyetleri ise 02.10.2019 tarihinde marka devri ile birlikte sonlandırılmıştır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiMakarnacılık ve unlu mamüller işkolu Şirket'in üretim yaptığı üç ana işkolu içinde en düşük paya sahip olup, üretim faaliyetleri diğer işkollarında devam edecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi2018 yılı şirket net satışları dikkate alındığında makarna ve unlu mamuller iş kolu, şirket toplam net satışların %5,4'ünü oluşturmaktadır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı81Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYaklaşık 8,1 Milyon TLŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirket faal durumda olan karlılığı daha yüksek salça ve konserve ürünleri iş kolu ile süt ve süt ürünleri iş kolunda faaliyetine devam edeceğinden, Şirket'in sürekliliği etkilenmeyecektir.Açıklamalar02.08.2019 ve 01.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmesini takiben devir işlemleri tamamlanarak makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789707BIST