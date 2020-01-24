***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
24.01.2020 11:53
***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
24/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/12/2019
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 24 Ocak 2020 tarihinde 1 derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814275
BIST
15:28120.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.577,01
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:285,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:286,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:28297,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 297,99
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,03
|253.478.833
|% 16,67
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.306.590
|% 14,80
|
|YUNSA
|16,15
|125.733.982
|% 14,62
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,96
|24.156.240
|% -10,36
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,31
|1.341.301.278
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,95
|580.884.009
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|552.021.951
|% 9,52
|
|PETKM
|4,01
|541.945.193
|% -0,74
|
|GARAN
|11,74
|429.317.521
|% -2,65
|
|ADESE
|2,53
|552.021.951
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|580.884.009
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|246.350.769
|% 0,00
|
|PETKM
|4,01
|541.945.193
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,03
|253.478.833
|% 16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7567
|7,7956
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5878
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
Seans Raporu
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15:39CEOEM
Yüzde -10.47 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 564 adet işlem
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15:37ULUUN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 891, 570 adet işlem
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15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, AKBNK
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15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1322, 67 kaybederek (% -1.14 ) 115, 065
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15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUSGR, EGCYH, EGCYO, UMPAS, ORMA