***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.944 -11.944 -11.944Düzeltmelerden Sonraki Tutar363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616Transferler50.309 667.925 -718.234 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-125.049 -2.928 2.429.302 -88.710 56.953 5.085 1.131.334 3.405.987 51.550 3.457.537Dönem Karı (Zararı)1.131.334 1.131.334 56.454 1.187.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-125.049 -2.928 2.429.302 -88.710 56.953 5.085 2.274.653 -4.904 2.269.749Kar Payları8 -406.372 -406.372 -81.189 -487.561Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.678 -9.678 7.647 -2.031Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -44.261 76.811 -65.532 4.208.720 -259.367 -14.384 4.921 388.529 1.222.439 1.131.334 7.012.491 -40.930 6.971.561Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Transferler15.046 1.439.701 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 949.894 1.144.866 22.979 1.167.845Dönem Karı (Zararı)949.894 949.894 29.529 979.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.208 -39.669 158.083 194.957 -57.840 -52.351 194.972 -6.550 188.422Kar Payları8 -757.587 -757.587 -61.210 -818.797Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-8.457 -8.457 5.918 -2.539Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -29.289 76.811 -141.824 3.346.725 -59.535 -109.587 -69.366 408.353 1.899.775 949.894 6.635.238 -69.179 6.566.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.193.555 1.253.218Dönem Karı (Zararı)979.423 1.187.788Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)651.730 478.709Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)327.693 709.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.080.424 1.534.883Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler827.120 484.157Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler348.593 680.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.375 24.163Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler330.218 655.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler351.664 315.164Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-124.756 -108.065Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler476.420 423.229Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-155.898 -69.349Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -252.936 -290.177Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler310.095 415.065Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-348.214 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-623.477 -497.899Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler134.569 -237.422İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.157 -69.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)91.412 -168.358Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-747.607 184.625Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.704 7.636Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.461 -13.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.709 -638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)124.752 -13.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-133.196 -438.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.436.370 2.224.772Kira Ödemeleri11 0 -638.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-105.526 -26.344Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -137.289 -306.633YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI257.854 -2.326.167İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-12.837 -1.989.474Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.895 7.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-300.835 -356.791Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-295.030 -350.581Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.805 -6.210Verilen Nakit Avans ve Borçlar-158.906 431İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-158.906 431Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler712.066 104.057Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.529 -91.761FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.403.186 1.184.352Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri97.094 976.335Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-298.660 -1.219.204İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-55.198 1.670.846Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.867 -6.483Ödenen Temettüler-818.797 -487.561Ödenen Faiz-133.252 -171.420Alınan Faiz47.835 85.954Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-240.341 335.885YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.223 111.403Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi84.792 867.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.015 978.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.328.403 1.554.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.461.418 2.533.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.482.968 3.330.686Finansal Yatırımlar613.110 425.119Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 613.110 425.119Ticari Alacaklar1.044.594 1.037.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 92.500 131.849İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 952.094 905.796Diğer Alacaklar201.029 81.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 112.189 47.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 88.840 33.778Stoklar61.090 55.081Peşin Ödenmiş Giderler11 152.722 332.221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar158.770 33.461Diğer Dönen Varlıklar14 557.604 167.224ARA TOPLAM6.271.887 5.462.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.271.887 5.462.462DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar334.094 395.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 334.094 395.156Diğer Alacaklar500.000 11.148İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.021 11.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 487.979 0Türev Araçlar20 0 194Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.766.462 2.969.591Maddi Duran Varlıklar1.261.684 1.394.493Kullanım Hakkı Varlıkları325.882 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.278.935 10.329.094Şerefiye856.540 819.687İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar12 9.361.166 9.443.167Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.229 66.240Peşin Ödenmiş Giderler69.411 36.560Ertelenmiş Vergi Varlığı186.027 175.820Diğer Duran Varlıklar3.890 29.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.726.385 15.341.819TOPLAM VARLIKLAR21.998.272 20.804.281KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.455.384 2.288.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 736.083 625.881Ticari Borçlar471.528 370.687İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 4.279 1.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar467.249 369.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar64.006 173.823Diğer Borçlar1.358.326 1.380.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 185 151.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.358.141 1.228.973Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)80.727 50.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 109.029 68.747Kısa Vadeli Karşılıklar36.669 35.359Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 12.203 12.056ARA TOPLAM5.323.955 5.005.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.323.955 5.005.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.036.481 3.873.627Diğer Borçlar5.401.734 5.213.451İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 1.877.496 1.843.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.524.238 3.369.527Türev Araçlar20 282.300 177.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)120.376 107.483Uzun Vadeli Karşılıklar88.228 131.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü179.139 75.617TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.108.258 9.579.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.432.213 14.584.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.635.238 6.256.416Ödenmiş Sermaye15 363.281 363.281Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-29.289 -12.624Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.204.901 3.086.487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.824 -102.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.824 -102.155Yabancı Para Çevrim Farkları3.346.725 3.188.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-238.488 -323.254Yabancı Para Çevrim Farkları-59.535 -254.492Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-109.587 -51.747Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-69.366 -17.015Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler408.353 393.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.899.775 1.217.661Net Dönem Karı veya Zararı949.894 1.454.747Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 -69.179 -36.866TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.566.059 6.219.550TOPLAM KAYNAKLAR21.998.272 20.804.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.694.766 2.938.094 1.540.423 1.392.861Satışların Maliyeti-1.868.783 -1.445.881 -692.082 -608.357TİCARİ FAALİYETLE 784.504BRÜT KAR (ZARAR)1.825.983 1.492.213 848.341 784.504Genel Yönetim Giderleri-804.789 -633.917 -290.373 -256.243Pazarlama Giderleri-10.748 -9.389 -3.152 -3.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 290.737 481.068 121.745 349.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -139.468 -573.562 -79.175 -475.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.161.715 756.413 597.386 399.559Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler68.445 43.181 23.537 22.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 252.936 290.177 222.997 183.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.483.096 1.089.771 843.920 605.197Finansman Gelirleri37.385 0 19.560 0Finansman Giderleri