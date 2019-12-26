***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 12:59
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8 Nisan 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız açıklamada İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk. Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805290
BIST
14:57114.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.096,22
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:575,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9442
En Düşük
5,9330
14:576,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5988
En Düşük
6,5743
14:57287,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,89
|Açılış
|: 287,42
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.797.032
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.168.182
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|
|SMART
|10,86
|134.213.088
|% 14,80
|
|BRYAT
|67,65
|25.385.184
|% 13,32
|
|GLBMD
|1,89
|693.523
|% -11,27
|
|EKIZ
|0,56
|28.582
|% -8,20
|
|YBTAS
|2.685,00
|21.480
|% -5,69
|
|MTRYO
|7,00
|167.740
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|ASELS
|19,86
|343.809.006
|% 0,81
|
|THYAO
|14,03
|293.250.683
|% 0,43
|
|SISE
|5,36
|245.029.972
|% -0,19
|
|TUPRS
|128,70
|189.060.719
|% 1,98
|
|ISFIN
|3,85
|561.381.940
|% 9,69
|
|IHLAS
|0,86
|92.950.504
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,12
|91.984.823
|% -0,88
|
|ODAS
|2,17
|147.296.590
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,45
|79.701.507
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6802
|7,7187
|% 0,12
|
|Frank
|6,0282
|6,0645
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|5,75
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,87
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,30
|