***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480Transferler13.492 294.284 -307.776 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-688 374.790 374.102 374.102Dönem Karı (Zararı)374.790 374.790 374.790Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-688 -688 -688Kar Payları4.273 -63.130 -58.857 -58.857Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.402 18.642 362.420 374.790 1.352.725 1.352.725Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-155 292.163 292.008 292.008Dönem Karı (Zararı)292.163 292.163 292.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-155 -155 -155Kar Payları52.054 -588.720 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.743 91.512 180.555 292.163 1.160.762 1.160.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.547 163.886Dönem Karı (Zararı)292.163 374.790Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)292.163 374.790Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler313.045 43.034Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler151.450 95.673Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.366 6.741Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 8.542 6.780Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-176 -39Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.837 33.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.548 14.745Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.802 1.213Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25.487 17.376Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46.618 -21.620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.014 -25.219Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler58.227 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -2.805 3.821Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 1.210 -222Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.101 -178.953Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler552 1.515Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 552 1.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 80.817 108.444Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.494 -2.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.494 -2.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-306.132 -159.814Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-281.094 -233.181İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -281.094 -233.316Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.797 -468İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.797 -468Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.407 -121.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-66.741 -24.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.518 69.742İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -920 4.165İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -7.598 65.577Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.513 1.043İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.513 1.043Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.198 142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.296 148.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)48.296 148.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları299.076 258.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-32.157 -24.825Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -42.372 -69.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI156.500 -316.559Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri13 599.921 562.710Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları13 -204.344 -596.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.490 3.990Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.490 3.900Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 90Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-252.581 -311.895Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -252.375 -311.512Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -206 -383Alınan Faiz10.014 25.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-318.785 -58.857Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.240.170 0Kredilerden Nakit Girişleri5 3.240.170 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.965.133 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.965.133 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.674 0Ödenen Temettüler3 -536.666 -58.857Ödenen Faiz-53.482 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.262 -211.530Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.182 35.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.444 -176.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ146.537 344.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ214.981 168.119Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri214.981 146.537Finansal Yatırımlar167 376.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13 0 376.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 376.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13 167 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar167 167Ticari Alacaklar1.014.700 739.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.014.700 739.343Diğer Alacaklar1.092 7.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.092 7.978Stoklar253.717 256.948Peşin Ödenmiş Giderler49.020 33.057İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler49.020 33.057ARA TOPLAM1.533.677 1.560.812TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.533.677 1.560.812DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar224 262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar224 262Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.577 1.688Maddi Duran Varlıklar7 795.196 682.469Arazi ve Arsalar14.073 13.831Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.377 9.448Binalar56.949 51.770Tesis, Makine ve Cihazlar338.431 321.525Taşıtlar7.973 8.285Mobilya ve Demirbaşlar343.344 268.438Yapılmakta Olan Yatırımlar25.049 9.172Kullanım Hakkı Varlıkları2.2 31.546 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 5.406 7.549Diğer Haklar5.406 7.549Peşin Ödenmiş Giderler112.077 64.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler112.077 64.973Ertelenmiş Vergi Varlığı11 27.753 20.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR973.779 777.825TOPLAM VARLIKLAR2.507.456 2.338.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar360.845 80.845İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar360.845 80.845Banka Kredileri5 357.244 80.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2 3.601 0Ticari Borçlar4 206.019 213.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.826 4.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar202.193 208.581Diğer Borçlar42.069 38.556İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.069 38.556Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2 3.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2 3.200Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 52.328 12.756Kısa Vadeli Karşılıklar136.533 117.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar41.986 49.758Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 94.547 67.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler475.057 426.761İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler475.057 426.761ARA TOPLAM1.272.853 892.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.272.853 892.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.025 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar25.025 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2 25.025 0Uzun Vadeli Karşılıklar22.566 20.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.566 20.209Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 26.250 20.547TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.841 40.756TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.346.694 933.217ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.160.762 1.405.420Ödenmiş Sermaye10 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları10 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.743 -3.588Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.743 -3.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.743 -3.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler91.512 18.642Yasal Yedekler10 91.512 18.642Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 180.555 362.420Net Dönem Karı veya Zararı292.163 427.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.160.762 1.405.420TOPLAM KAYNAKLAR2.507.456 2.338.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.576.434 1.181.430 722.670 526.570Satışların Maliyeti-709.741 -549.151 -281.735 -242.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)866.693 632.279 440.935 284.220BRÜT KAR (ZARAR)866.693 632.279 440.935 284.220Genel Yönetim Giderleri-60.731 -47.766 -19.914 -15.592Pazarlama Giderleri-381.131 -294.996 -142.016 -111.400Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.160 55.470 5.271 34.269Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-29.681 -62.680 -1.886 -33.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)415.310 282.307 282.390 157.740Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler68.809 259.172 13.364 165.824Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-26.299 -45.960 -14.315 -41.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)457.820 495.519 281.439 281.912Finansman Giderleri-84.840 -12.285 -29.855 -5.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)372.980 483.234 251.584 276.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.817 -108.444 -51.170 -60.107Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -81.944 -102.489 -51.966 -54.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.127 -5.955 796 -5.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)292.163 374.790 200.414 216.659DÖNEM KARI (ZARARI)292.163 374.790 200.414 216.659Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları292.163 374.790 200.414 216.659Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç 12 0,91000000 1,16000000 0,62000000 0,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-155 -688 454 161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194 -860 567 201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39 172 -113 -40Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi39 172 -113 -40Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-155 -688 454 161TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)292.008 374.102 200.868 216.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları292.008 374.102 200.868 216.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798117BIST