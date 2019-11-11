***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:55
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
13.492 294.284 -307.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-688 374.790 374.102 374.102
Dönem Karı (Zararı)
374.790 374.790 374.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-688 -688 -688
Kar Payları
4.273 -63.130 -58.857 -58.857
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.402 18.642 362.420 374.790 1.352.725 1.352.725
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155 292.163 292.008 292.008
Dönem Karı (Zararı)
292.163 292.163 292.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155 -155 -155
Kar Payları
52.054 -588.720 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.743 91.512 180.555 292.163 1.160.762 1.160.762
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.547 163.886
Dönem Karı (Zararı)
292.163 374.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
292.163 374.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
313.045 43.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
151.450 95.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.366 6.741
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.542 6.780
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-176 -39
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.837 33.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.548 14.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.802 1.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.487 17.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.618 -21.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.014 -25.219
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
58.227 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -2.805 3.821
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 1.210 -222
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.101 -178.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
552 1.515
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 552 1.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 80.817 108.444
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.494 -2.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.494 -2.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-306.132 -159.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.094 -233.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -281.094 -233.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.797 -468
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.797 -468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.407 -121.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.741 -24.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.518 69.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -920 4.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -7.598 65.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.513 1.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.513 1.043
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.198 142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.296 148.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.296 148.967
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
299.076 258.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.157 -24.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -42.372 -69.299
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
156.500 -316.559
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
13 599.921 562.710
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13 -204.344 -596.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.490 3.990
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.490 3.900
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 90
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.581 -311.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -252.375 -311.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -206 -383
Alınan Faiz
10.014 25.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.785 -58.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.240.170 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5 3.240.170 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.965.133 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.965.133 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.674 0
Ödenen Temettüler
3 -536.666 -58.857
Ödenen Faiz
-53.482 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.262 -211.530
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.182 35.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.444 -176.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
146.537 344.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.981 168.119
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
214.981 146.537
Finansal Yatırımlar
167 376.949
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13 0 376.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 376.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
167 167
Ticari Alacaklar
1.014.700 739.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.014.700 739.343
Diğer Alacaklar
1.092 7.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.092 7.978
Stoklar
253.717 256.948
Peşin Ödenmiş Giderler
49.020 33.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
49.020 33.057
ARA TOPLAM
1.533.677 1.560.812
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.533.677 1.560.812
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
224 262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
224 262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.577 1.688
Maddi Duran Varlıklar
7 795.196 682.469
Arazi ve Arsalar
14.073 13.831
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.377 9.448
Binalar
56.949 51.770
Tesis, Makine ve Cihazlar
338.431 321.525
Taşıtlar
7.973 8.285
Mobilya ve Demirbaşlar
343.344 268.438
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25.049 9.172
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.2 31.546 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.406 7.549
Diğer Haklar
5.406 7.549
Peşin Ödenmiş Giderler
112.077 64.973
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
112.077 64.973
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 27.753 20.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
973.779 777.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.507.456 2.338.637
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
360.845 80.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
360.845 80.845
Banka Kredileri
5 357.244 80.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2 3.601 0
Ticari Borçlar
4 206.019 213.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.826 4.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
202.193 208.581
Diğer Borçlar
42.069 38.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.069 38.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2 3.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2 3.200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 52.328 12.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.533 117.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
41.986 49.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 94.547 67.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
475.057 426.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
475.057 426.761
ARA TOPLAM
1.272.853 892.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.853 892.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.025 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.025 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2 25.025 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.566 20.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.566 20.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 26.250 20.547
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.841 40.756
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.346.694 933.217
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.160.762 1.405.420
Ödenmiş Sermaye
10 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
10 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.743 -3.588
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.743 -3.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.743 -3.588
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
91.512 18.642
Yasal Yedekler
10 91.512 18.642
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 180.555 362.420
Net Dönem Karı veya Zararı
292.163 427.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.160.762 1.405.420
TOPLAM KAYNAKLAR
2.507.456 2.338.637
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.576.434 1.181.430 722.670 526.570
Satışların Maliyeti
-709.741 -549.151 -281.735 -242.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
866.693 632.279 440.935 284.220
BRÜT KAR (ZARAR)
866.693 632.279 440.935 284.220
Genel Yönetim Giderleri
-60.731 -47.766 -19.914 -15.592
Pazarlama Giderleri
-381.131 -294.996 -142.016 -111.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.160 55.470 5.271 34.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-29.681 -62.680 -1.886 -33.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
415.310 282.307 282.390 157.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
68.809 259.172 13.364 165.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-26.299 -45.960 -14.315 -41.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
457.820 495.519 281.439 281.912
Finansman Giderleri
-84.840 -12.285 -29.855 -5.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
372.980 483.234 251.584 276.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.817 -108.444 -51.170 -60.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -81.944 -102.489 -51.966 -54.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.127 -5.955 796 -5.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
292.163 374.790 200.414 216.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
292.163 374.790 200.414 216.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
292.163 374.790 200.414 216.659
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç 12 0,91000000 1,16000000 0,62000000 0,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-155 -688 454 161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194 -860 567 201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 172 -113 -40
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 172 -113 -40
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155 -688 454 161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.008 374.102 200.868 216.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
292.008 374.102 200.868 216.820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798117
BIST