***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında verilen kar payı avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, Şirket Yönetim Kurulu 30.09.2019 tarihinde sona eren ara hesap dönemi itibarıyla kar payı avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798126BIST