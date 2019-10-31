***TCELL* *TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.10.2019 09:29
***TCELL******TGSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TCELL, TGSAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4590909 TL Teorik Fiyat: 12,391 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TGSAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1 TL Teorik Fiyat: 3,11 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795757
BIST
12:1799.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 364,63
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:175,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:176,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:17276,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,24
|Açılış
|: 276,40
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,46
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,73
|10.681.682
|% -10,22
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,44
|1.150.148
|% -4,83
|
|THYAO
|11,71
|216.859.340
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,01
|131.439.732
|% 1,15
|
|EREGL
|6,65
|112.170.365
|% 1,06
|
|GARAN
|9,32
|103.946.182
|% 0,98
|
|FENER
|15,46
|83.746.860
|% 1,31
|
|ISFIN
|2,63
|77.858.138
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|34.341.104
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,21
|29.365.396
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,72
|17.362.905
|% -1,37
|
|IHLAS
|0,56
|12.678.622
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3797
|7,4167
|% 0,68
|
|Frank
|5,7695
|5,8042
|% 0,56
|
|Riyal
|1,5197
|1,5274
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|7,16
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,57
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.818
|1.864
|2,50
|
|Yarım
|879
|902
|1,20
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|0,49
|