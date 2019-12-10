***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2019 14:26
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hisham Younis Yahya Qafisheh tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802798
BIST
14:46107.918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -868,07
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.832
14:465,7967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0127
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7948
14:466,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4243
14:46273,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 273,64
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,87
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,59
|125.527.843
|% 19,91
|
|DENCM
|8,64
|19.567.618
|% 15,20
|
|RYGYO
|3,99
|18.792.530
|% 14,00
|
|ARMDA
|14,60
|3.712.750
|% 13,35
|
|RYSAS
|3,00
|23.070.251
|% 12,78
|
|HURGZ
|1,28
|910.870
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|91.425.357
|% -6,88
|
|THYAO
|13,68
|822.639.149
|% -0,87
|
|AFYON
|6,99
|313.846.294
|% 1,30
|
|ASELS
|19,38
|264.957.719
|% -0,87
|
|TTKOM
|7,13
|236.430.495
|% -0,28
|
|TUPRS
|122,40
|207.728.397
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,51
|203.762.371
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,49
|91.425.357
|% -6,88
|
|THYAO
|13,68
|822.639.149
|% -0,87
|
|KARSN
|1,50
|79.952.884
|% 1,35
|
|METRO
|1,31
|69.604.894
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6250
|7,6633
|% 0,12
|
|Frank
|5,8640
|5,8994
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5426
|1,5504
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|5,62
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.805
|1.850
|2,84
|
|Yarım
|873
|895
|1,57
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,39
|