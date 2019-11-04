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***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

04.11.2019 10:08
GÜNCEL HABERLER

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında değerlendirmeleri içeren 30.09.2019 finasal tablolalarımıza göre hazırladığımız raporumuz ekte yer almaktadır.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 
DENETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796289


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 -2,06  
Altın Gr. 277 277 -0,98  
Cumhuriyet 1.834 1.862 -9,00  
Tam 1.826 1.872 -7,80  
Yarım 883 906 -3,78  
Çeyrek 443 453 -1,88  
Gümüş.Ons 18,13 18,15 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,01  
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