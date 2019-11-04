***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
04.11.2019 10:08
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk kez halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında değerlendirmeleri içeren 30.09.2019 finasal tablolalarımıza göre hazırladığımız raporumuz ekte yer almaktadır.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
DENETİM KOMİTESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796289
BIST
15:44100.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.672,56
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:445,6914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0158
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:446,3531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0268
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:44276,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,02
|Açılış
|: 276,86
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.667
|% 19,99
|
|HATEK
|4,93
|9.902.151
|% 17,38
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.213.263
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|ASELS
|18,95
|253.539.311
|% 3,05
|
|GARAN
|9,49
|234.639.220
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|217.799.955
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.802.308
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.318.835
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.380.464
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3327
|7,3695
|% -0,39
|
|Frank
|5,7388
|5,7734
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5135
|1,5211
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,06
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,80
|
|Yarım
|883
|906
|-3,78
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|