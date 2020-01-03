***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 18:43
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2019 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında
Satım işlemlerimizin toplamı: Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 8 parselde bulunan Andapark Millet Projemizden toplam 117 adet konut satışından KDV hariç 37.047.541,91 TL hasılat sağlanmış olup 35.577.245,91 TL'sı gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Kiralama işlemlerimizin toplamı ise Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, 2391 ada, 3 parselde bulunan Andapark Özlüce Projemizdeki 2 (iki) ticari ünitenin kiralanmasından sağlanan KDV hariç 176.000 TL'dir. (Söz konusu ticari üniteler 26.09.2019 tarihinde satılarak portföyden çıkarılmıştır.)
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807581
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -2.248,04
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.617
18:055,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0206
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
18:056,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6821
En Düşük
6,6374
18:05297,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 4,79
|Açılış
|: 297,33
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,23
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,98
|70.926.620
|% 19,88
|
|MEPET
|2,28
|91.455.508
|% 13,43
|
|ARENA
|9,31
|41.008.009
|% 12,44
|
|ARTI
|0,89
|117.811
|% 9,88
|
|VKING
|2,36
|11.803.569
|% 9,77
|
|MTRYO
|6,38
|237.768
|% -14,93
|
|YONGA
|9,00
|81.284
|% -10,00
|
|TKURU
|6,42
|298.809
|% -9,96
|
|UZERB
|2,07
|18.371
|% -9,61
|
|SAMAT
|1,57
|12.498.739
|% -8,72
|
|THYAO
|14,26
|2.263.145.825
|% -3,91
|
|ASELS
|21,78
|1.220.834.517
|% 0,83
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IPEKE
|8,89
|717.390.357
|% 1,83
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|ALBRK
|1,54
|461.124.316
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,69
|683.605.827
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,46
|364.289.419
|% -2,67
|
|PETKM
|3,79
|819.019.170
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,12
|230.599.798
|% -7,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7958
|7,8349
|% -0,09
|
|Frank
|6,1328
|6,1698
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5883
|1,5962
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,33
|
|Altın Gr.
|297
|297
|4,81
|
|Cumhuriyet
|1.970
|2.000
|31,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|33,45
|
|Yarım
|949
|973
|16,18
|
|Çeyrek
|476
|487
|8,09
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|1,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58CUSAN
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 575 adet işlem
-
17:57ERSU
Yüzde -8.25 oranında düşüşle 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 970, 486 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 113, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 13, 573.00 milyon TL de
-
17:56AVOD
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 971, 707 adet işlem
-
17:55INTEM
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 888 adet işlem