***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2019 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamındaSatım işlemlerimizin toplamı: Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 3074 ada, 8 parselde bulunan Andapark Millet Projemizden toplam 117 adet konut satışından KDV hariç 37.047.541,91 TL hasılat sağlanmış olup 35.577.245,91 TL'sı gelir tablosuna yansıtılmıştır.Kiralama işlemlerimizin toplamı ise Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi, 2391 ada, 3 parselde bulunan Andapark Özlüce Projemizdeki 2 (iki) ticari ünitenin kiralanmasından sağlanan KDV hariç 176.000 TL'dir. (Söz konusu ticari üniteler 26.09.2019 tarihinde satılarak portföyden çıkarılmıştır.)Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807581BIST