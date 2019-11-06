***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715Transferler30 2.199.691 -2.199.691Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 5.170.303 5.170.303 3 5.170.306Dönem Karı (Zararı)41 5.170.303 5.170.303 3 5.170.306Kar Payları30 -213.503 -213.503 -213.503Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 10.332.935 5.170.303 34.334.431 -3.913 34.330.518Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783Transferler30 10.643.618 -10.643.618Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 9.332.850 9.332.850 -7 9.332.843Dönem Karı (Zararı)41 9.332.850 9.332.850 9.332.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37 -7 -7Dönem Sonu Bakiyeler15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 13.374.364 9.332.850 49.164.550 -3.924 49.160.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.905.723 -1.538.023Dönem Karı (Zararı)9.332.843 5.877.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 9.332.843 5.877.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.802.609 137.401Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 175.083 113.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 36.622 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 36.622 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 69.077 23.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 69.077 23.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 1.521.827 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.931.137 -6.991.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -187.185.076 -935.120.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -187.185.076 -935.120.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -11.305 -1.762.019İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -11.305 -1.762.019Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -24.305.428 -127.730.472Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6,12 27.355.082 -3.193.057Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 174.706.650 1.097.886.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 174.706.650 1.097.886.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 259.467 1.495.668Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,9 -689.782 1.441.733İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -689.782 1.441.733Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6,12 7.009.582 -605.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27 -4.070.327 -39.403.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -4.070.327 -39.403.609Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.204.315 -977.186Vergi İadeleri (Ödemeleri)-298.592 -560.837YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-139.659 -419.348Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -139.659 -419.348Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -139.659 -419.348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-212.131 -1.502.053Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 762.855 -470.056Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -68.684 0Ödenen Faiz-906.302 -1.031.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.553.933 -3.459.424Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.553.933 -3.459.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 831.125 8.274.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.385.058 4.815.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 4.385.058 831.125Ticari Alacaklar6,7 2.569.272.371 2.382.087.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.569.272.371 2.382.087.295Diğer Alacaklar6,9 42.245 30.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 42.245 30.940Stoklar10 53.586.479 29.281.051Peşin Ödenmiş Giderler6,12 9.304.000 36.695.704İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.304.000 36.695.704Diğer Dönen Varlıklar29 84.673.888 80.603.561ARA TOPLAM2.721.264.041 2.529.529.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.721.264.041 2.529.529.676DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 3.721.138 3.756.562Ertelenmiş Vergi Varlığı40 289.001 1.810.828TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.010.139 5.567.390TOPLAM VARLIKLAR2.725.274.180 2.535.097.066KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 0 143.447İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 0 143.447Banka Kredileri47 0 143.447Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.827.119 2.580.255İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.827.119 2.580.255Banka Kredileri47 2.827.119 2.580.255Ticari Borçlar6,7 2.660.974.107 2.486.267.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.660.974.107 2.486.267.457Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 325.383 65.916Diğer Borçlar6,9 1.916.525 2.606.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.916.525 2.606.307Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6,12 8.582.929 1.573.347İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.582.929 1.573.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 552.867 851.459ARA TOPLAM2.675.178.930 2.494.088.188TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.675.178.930 2.494.088.188UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 549.526 865.074Uzun Vadeli Karşılıklar25 385.098 316.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 385.098 316.021TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER934.624 1.181.095TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.676.113.554 2.495.269.283ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.164.550 39.831.700Ödenmiş Sermaye30 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 -56.693 -56.693Geri Alınmış Paylar (-)30 -1.003.291 -1.003.291Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.500.000 11.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 -12.760 -12.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -12.760 -12.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -12.760 -12.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.030.080 1.030.080Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 13.374.364 2.730.746Net Dönem Karı veya Zararı40 9.332.850 10.643.618Kontrol Gücü Olmayan Paylar-3.924 -3.917TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.160.626 39.827.783TOPLAM KAYNAKLAR2.725.274.180 2.535.097.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673BRÜT KAR (ZARAR)19.033.981 11.101.506 5.946.735 4.053.673Genel Yönetim Giderleri28,33 -7.898.150 -4.825.901 -1.992.264 -1.643.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 101.067 17.540 90.553 -12.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -41.009 22.802 -202 25.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.195.889 6.315.947 4.044.822 2.423.057FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.195.889 6.315.947 4.044.822 2.423.057Finansman Gelirleri37 1.522.761 593.344 394.939 171.353Finansman Giderleri37 -1.013.259 -1.031.997 -295.834 -894.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.705.391 5.877.294 4.143.927 1.700.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39 -2.372.548 -706.988 -219.766 -108.712Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -850.722 -1.421.685 -226.016 -586.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.521.826 714.697 6.250 477.839SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7 3 -7 0Ana Ortaklık Payları9.332.850 5.170.303 3.924.168 1.591.441Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 41 0,00620000 0,00690000 0,00260000 0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.332.843 5.170.306 3.924.161 1.591.441Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7 3 0 0Ana Ortaklık Payları9.332.850 5.170.303 3.924.161 1.591.441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797011BIST