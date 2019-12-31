***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, DSR Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001:2013 standardına uymakta olduğu gözlenmiş ve 19.12.2021 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,TGS DIŞ TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806118BIST