***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2019 14:28
***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, DSR Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001:2013 standardına uymakta olduğu gözlenmiş ve 19.12.2021 yılına kadar uzatılmıştır. Ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806118
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,04
|18.559.559
|% 13,00
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,68
|79.296.271
|% 12,33
|
|KLGYO
|3,79
|158.335.073
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,80
|19.986.337
|% -9,01
|
|THYAO
|14,42
|1.017.130.871
|% 0,77
|
|ASELS
|20,92
|654.038.141
|% 2,15
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.382.621
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|317.412.052
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.450.575
|% 1,34
|
|ODAS
|2,09
|242.595.741
|% 5,03
|
|KARSN
|1,58
|173.342.769
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,05
|113.677.624
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8287
|7,8680
|% 0,75
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.522
|6,59
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.917
|1.965
|9,81
|
|Yarım
|927
|951
|4,75
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,76
|
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