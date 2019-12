***THYAO* *GLYHO* *NETAS* *GOLTS* *ISGYO* *DOHOL* *GOZDE* *TMPOL* *SAFKR* *SASA* *EREGL* *AKGUV* *AYEN* *BTCIM* *ECILC* *VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU









***THYAO******GLYHO******NETAS******GOLTS******ISGYO******DOHOL******GOZDE******TMPOL******SAFKR******SASA******EREGL******AKGUV******AYEN******BTCIM******ECILC******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler AKGUV, AYEN, BTCIM, DOHOL, ECILC, EREGL, GLYHO, GOLTS, GOZDE, ISGYO, NETAS, SAFKR, SASA, TMPOL, THYAO, VKGYOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI AKDENIZ GÜVENLIK HIZMETLERI A.S. TREAKGH00018 AKGUV E 1,330 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 0,255 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. TRABTCIM91F5 BTCIM E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 0,270 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EIS ECZACIBASI ILAÇ SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. TRAECILC91E0 ECILC E 3.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. TRAEREGL91G3 EREGL E 0,035 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 813.038,000 TL. Nom YASAKLANANPAY SENEDI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 1.260.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GÖLTAS GÖLLER BÖLGESI ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRAGOLTS91F0 GOLTS E 40.075,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREGZDF00014 GOZDE E 0,002 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 1,060 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRANETAS91H6 NETAS E 58.427,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRESFEK00027 SAFKR E 1.000,128 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SASA POLYESTER SANAYI A.S. TRASASAW91E4 SASA E 0,367 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. TRETMPL00017 TMPOL E 6.298,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRK HAVA YOLLARI A.O TRATHYAO91M5 THYAO E 0,780 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 0,744 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804160BIST