***THYAO* *GLYHO* *NETAS* *GOLTS* *ISGYO* *DOHOL* *GOZDE* *TMPOL* *SAFKR* *SASA* *EREGL* *AKGUV* *AYEN* *BTCIM* *ECILC* *VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
18.12.2019 16:10
***THYAO******GLYHO******NETAS******GOLTS******ISGYO******DOHOL******GOZDE******TMPOL******SAFKR******SASA******EREGL******AKGUV******AYEN******BTCIM******ECILC******VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler AKGUV, AYEN, BTCIM, DOHOL, ECILC, EREGL, GLYHO, GOLTS, GOZDE, ISGYO, NETAS, SAFKR, SASA, TMPOL, THYAO, VKGYO
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AKDENIZ GÜVENLIK HIZMETLERI A.S. TREAKGH00018 AKGUV E 1,330 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 0,255 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. TRABTCIM91F5 BTCIM E 500,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8 DOHOL E 0,270 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EIS ECZACIBASI ILAÇ SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. TRAECILC91E0 ECILC E 3.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. TRAEREGL91G3 EREGL E 0,035 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 813.038,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. TRAGLMDE91R3 GLYHO E 1.260.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÖLTAS GÖLLER BÖLGESI ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. TRAGOLTS91F0 GOLTS E 40.075,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÖZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREGZDF00014 GOZDE E 0,002 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAISGYO91Q3 ISGYO E 1,060 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NETAS TELEKOMÜNIKASYON A.S. TRANETAS91H6 NETAS E 58.427,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. TRESFEK00027 SAFKR E 1.000,128 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SASA POLYESTER SANAYI A.S. TRASASAW91E4 SASA E 0,367 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. TRETMPL00017 TMPOL E 6.298,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRK HAVA YOLLARI A.O TRATHYAO91M5 THYAO E 0,780 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAVKGYO91Q3 VKGYO E 0,744 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804160
BIST