THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3892
|7,4263
|% 0,01
|Frank
|5,7817
|5,8165
|% 0,20
|Riyal
|1,5317
|1,5394
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|6,62
|Altın Gr.
|276
|276
|1,67
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-1,24
Seans Raporu
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
- 17:59XU100 Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
- 17:59RTALB Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
- 17:58DOBUR Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
- 17:56KLNMA Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem