***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Eylül 2018 döneminde 6,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1'lik azalışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,3 azalırken, dış hatlarda ise %5,9 artmıştır.•Yolcu doluluk oranı Eylül 2019 döneminde 0,6 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir.•Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2018 döneminde 13,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 13,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8,3 azalmış dış hat uçuşlarda ise %5,9 artmıştır.•Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %6,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.•Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %5,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.•Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2018 döneminde 122.472 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,8'lik artışla 134.504 tona yükselmiştir.•Eylül 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığındaoÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %10,5, Afrika'da %7,4, Avrupa'da %6,2 ve Orta Doğu'da %6,2,oYolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika'da 1,1 puan ve Kuzey Amerika'da 0,7 puan,oYolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %10,1, Orta Doğu'da 9,2%, Avrupa'da %7,9 ve Afrika'da %6,4 artış göstermiştir.Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Eylül 2018 döneminde 57,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,0'lık azalışla 56,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,6'lık bir azalış, dış hatlarda %2,4'lük bir artış kaydedilmiştir.•Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla %3,9 artış gerçekleşmiştir.•Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla 0,6% artış gerçekleşmiştir.•Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir.•Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Eylül 2018 döneminde 138,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8 artarak 140,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,1 artmıştır.•Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2018 döneminde 113,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,0 artarak 114,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,2 oranında artmıştır.•Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2018 döneminde 377.264 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lık azalışla 370.713 olarak gerçekleşmiştir.•Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2018 döneminde 1.021.013 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6'lik artışla 1.119.245 tona yükselmiştir.•2018 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 330 iken 2019 Eylül ayı sonunda 344 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792027BIST