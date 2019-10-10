***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 11:14
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ortaklığımızın Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Eylül 2018 döneminde 6,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1'lik azalışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,3 azalırken, dış hatlarda ise %5,9 artmıştır.
•Yolcu doluluk oranı Eylül 2019 döneminde 0,6 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir.
•Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2018 döneminde 13,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 13,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8,3 azalmış dış hat uçuşlarda ise %5,9 artmıştır.
•Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %6,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
•Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %5,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
•Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2018 döneminde 122.472 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,8'lik artışla 134.504 tona yükselmiştir.
•Eylül 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında
oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %10,5, Afrika'da %7,4, Avrupa'da %6,2 ve Orta Doğu'da %6,2,
oYolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika'da 1,1 puan ve Kuzey Amerika'da 0,7 puan,
oYolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %10,1, Orta Doğu'da 9,2%, Avrupa'da %7,9 ve Afrika'da %6,4 artış göstermiştir.
Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak-Eylül 2018 döneminde 57,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,0'lık azalışla 56,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,6'lık bir azalış, dış hatlarda %2,4'lük bir artış kaydedilmiştir.
•Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla %3,9 artış gerçekleşmiştir.
•Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla 0,6% artış gerçekleşmiştir.
•Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir.
•Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Eylül 2018 döneminde 138,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8 artarak 140,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,1 artmıştır.
•Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2018 döneminde 113,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,0 artarak 114,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,2 oranında artmıştır.
•Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2018 döneminde 377.264 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lık azalışla 370.713 olarak gerçekleşmiştir.
•Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2018 döneminde 1.021.013 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6'lik artışla 1.119.245 tona yükselmiştir.
•2018 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 330 iken 2019 Eylül ayı sonunda 344 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792027
BIST