THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|52.080.819
|% 15,65
|ANELE
|2,31
|21.361.185
|% 15,50
|BERA
|3,20
|117.026.340
|% 14,29
|KLMSN
|14,49
|50.673.563
|% 10,44
|ACSEL
|4,87
|15.094.063
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3765
|7,4135
|% 0,04
|Frank
|5,7628
|5,7975
|% -0,11
|Riyal
|1,5193
|1,5270
|% 0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,91
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,59
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|Tam
|1.830
|1.876
|-3,88
|Yarım
|885
|907
|-1,87
|Çeyrek
|444
|454
|-0,94
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,05
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|B. Petrol
|60,34
|60,34
|0,72
Seans Raporu
- 16:57AVHOL Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 824, 565 adet işlem
- 16:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -227, 37 kaybederek (% -0.19 ) 121, 140
- 16:56XU100 Endeks 98, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 4, 344.00 milyon TL de
- 16:55BOYP Yüzde -4.94 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 641 adet işlem
- 16:55BOYP Yüzde -4.94 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 641 adet işlem