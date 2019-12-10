***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 14:27
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
• Kasım 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,7'lik artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %2,7 azalırken, dış hatlarda ise %8,5 artmıştır.
• Yolcu doluluk oranı Kasım 2019 döneminde 0,8 puanlık artış ile %82,3 olarak gerçekleşmiştir.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2018 döneminde 11,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %0,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,1 artmıştır.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %6,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %11,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2018 döneminde 131.565 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 144.033 tona yükselmiştir.
• Kasım 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında
o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12,6, Afrika'da %11,2, Avrupa'da %6,8, Kuzey Amerika'da %6,6 ve Orta Doğu'da %3,3,
o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Yurt İçinde 1,4 puan, Avrupa'da 0,8 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Afrika'da 0,2 puan,
o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 11,5%, Avrupa'da %8,9, Afrika'da %8,2, Kuzey Amerika'da %6,8 ve Orta Doğu'da %1,9 artış göstermiştir.
Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
• Ocak-Kasım 2018 döneminde 69,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,2'lik azalışla 68,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2'lik bir azalış, dış hatlarda %3,5'lik bir artış kaydedilmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %4,6 artış gerçekleşmiştir.
• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %2,2 artış gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %81,7 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Kasım 2018 döneminde 167,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 172,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,2 artmıştır.
• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2018 döneminde 137,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 140,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,5 oranında artmıştır.
• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2018 döneminde 456.205 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 450.040 olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2018 döneminde 1.283.352 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 1.404.707 tona yükselmiştir.
• 2018 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Kasım ayı sonunda 348 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802799
BIST