***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:• Kasım 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,7'lik artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %2,7 azalırken, dış hatlarda ise %8,5 artmıştır.• Yolcu doluluk oranı Kasım 2019 döneminde 0,8 puanlık artış ile %82,3 olarak gerçekleşmiştir.• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2018 döneminde 11,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %0,4 azalmış dış hat uçuşlarda ise %10,1 artmıştır.• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %6,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir.• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %11,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir.• Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2018 döneminde 131.565 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 144.033 tona yükselmiştir.• Kasım 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığındao Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12,6, Afrika'da %11,2, Avrupa'da %6,8, Kuzey Amerika'da %6,6 ve Orta Doğu'da %3,3,o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Yurt İçinde 1,4 puan, Avrupa'da 0,8 puan, Kuzey Amerika'da 0,4 puan, Afrika'da 0,2 puan,o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 11,5%, Avrupa'da %8,9, Afrika'da %8,2, Kuzey Amerika'da %6,8 ve Orta Doğu'da %1,9 artış göstermiştir.Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:• Ocak-Kasım 2018 döneminde 69,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,2'lik azalışla 68,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2'lik bir azalış, dış hatlarda %3,5'lik bir artış kaydedilmiştir.• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %4,6 artış gerçekleşmiştir.• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %2,2 artış gerçekleşmiştir.• Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %81,7 olarak gerçekleşmiştir.• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Kasım 2018 döneminde 167,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 172,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,2 artmıştır.• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2018 döneminde 137,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 140,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,5 oranında artmıştır.• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2018 döneminde 456.205 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 450.040 olarak gerçekleşmiştir.• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2018 döneminde 1.283.352 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5'lik artışla 1.404.707 tona yükselmiştir.• 2018 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Kasım ayı sonunda 348 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802799BIST